İsrail'den Psagot İçin Yeni Arazi Gasbı - Son Dakika
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İsrail'den Psagot İçin Yeni Arazi Gasbı

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İsrail, El Bire'de yasa dışı Psagot yerleşiminin güvenliği için 15 dönüm araziye el koydu.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Bire kentinde Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı Psagot yerleşiminin güvenliğini sağlamak amacıyla 15 dönümden fazla araziye el koyduğu bildirildi.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail yönetiminin, Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Psagot yerleşiminin güvenliğini sağlamak amacıyla El Bire'de 15,3 dönümlük araziye daha el koyduğu belirtildi.

Bu kapsamda yasa dışı Psagot yerleşiminin çevresinde 3 bin 835 metre uzunluğunda güvenlik yolu oluşturulması planlanırken, yolun El Bire'nin doğusundaki Cebel et-Tavil arazisinden geçeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca el koyma işleminin 18 Haziran 2025'te imzalanan askeri emre dayandırıldığı aktarıldı.

380 dönümden fazla alan fiilen izole edilecek

Açıklamada, el konulan araziyle Psagot çevresinde tam bir güvenlik kordonu oluşturulacağı vurgulandı.

Arazi gasbının bununla sınırlı kalmayacağına işaret edilen açıklamada, yasa dışı yerleşim ile güvenlik yolu arasında kalan 380 dönümden fazla alana Filistinlilerin erişiminin de kısıtlanacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, halihazırda resmi el koyma işlemi yapılmadığı ancak güvenlik için hazırlanan güzergahın hayata geçirilmesiyle fiili olarak izole hale gelecek bölgeye, mülk sahiplerinin girişinin de engelleneceği kaydedildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri artarak devam ediyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik alıkoyma, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bölgede yoğunlaşan ihlaller arasında Filistinlilerin öldürülmesi, ev ve tesislerin yıkılması, camilerin ve araçların kundaklanması, tarım arazilerinin iş makineleriyle tahrip edilerek çiftçilerin engellenmesi ile Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi yer alıyor.

Filistinliler, artan saldırıların İsrail'in Batı Şeria'yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığını ve BM kararlarında öngörülen bağımsız Filistin Devleti'nin kurulma ihtimalini zayıflattığını belirtiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Psagot İçin Yeni Arazi Gasbı - Son Dakika

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