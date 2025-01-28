İsrail'den Rusların Geri Dönüşü

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İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin, son dönemde İsrail'e taşınan Rus vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeye başladığını bildirdi.

TASS haber ajansına göre Büyükelçi Halperin, son dönemlerde Rusya'dan İsrail'e taşınan Ruslara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Halperin, Rus vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeye başlamalarının "doğru" olduğunu belirterek, ellerinde net bir istatistik olmadığını ancak Rusya'ya geri dönüşlere ilişkin bilgilerinin olduğunu söyledi.

Halperin, bunun "anlaşılabilir bir durum" olduğunu vurgulayarak, "(Rusya'da) İnsanların burada işi ve hayatı var." dedi.

Hem İsrail'de hem de Rusya'da yaşamaya devam eden Rus vatandaşlarının da olduğuna değinen Halperin, ülkesinin "birden fazla vatandaşlığı" sorun olarak görmediğini dile getirdi.