İsrail'den Sur Kentine Saldırı Tehdidi

07.03.2026 14:54
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde Hizbullah yapıları için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde birkaç bina için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Sur'da, 3 yapının kırmızı işaretli olduğu bir harita paylaştı.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki söz konusu bölgelere kısa sürede saldırı gerçekleştirileceği tehdidinde bulunan Adraee, bölgelerden en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Adraee, hedef alınacak binaların Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

