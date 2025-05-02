??????? İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Suveyda iline düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyüne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
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