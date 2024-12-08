İsrail'den Suriye'ye Karşı Önlemler - Son Dakika
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İsrail'den Suriye'ye Karşı Önlemler

İsrail\'den Suriye\'ye Karşı Önlemler

İsrail, Suriye'deki gelişmelere karşı saldırı ve savunma planlarını onayladı, sınır güvenliğini artırdı.

08.12.2024 01:16
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle gelebilecek "olası bir tehdit"e karşı koymak için "saldırı ve savunma planları"nı onayladığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, askeri liderlerle Suriye'deki duruma ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi ve söz konusu ülkeden gelebilecek olası bir tehdide karşı koymak için saldırı ve savunma planlarını onayladı.

Halevi, toplantıda, saldırı ve savunma açısından hazırlığın ve Suriye sınırındaki güçlerin güçlendirilmesinin önemini ve gelişmeleri takip etmeyi sürdürmenin gerekliliğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Suriye sınırında istihbarat ve bilgi toplama sistemlerini güçlendirdiği kaydedildi. Cephedeki alarm seviyesinin yükseltilmesinin yanı sıra sınırdaki kara ve hava kuvvetlerinin de güçlendirildiği aktarıldı.

İsrail, Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle "ateşin kendi topraklarına sıçraması, sığınmacıların sınırı geçmesi, kara ve hava saldırılarına yol açması ve füze fırlatılması" da dahil olmak üzere bir dizi senaryodan endişe ediyor.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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