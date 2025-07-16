İsrail'den Suriye'ye Saldırı Takviyesi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'ye saldırıları artırmak amacıyla Kuzey Komutanlığı'na takviye talimatı verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Zamir, dün Suriye'ye yönelik saldırıların ardından orduya yeni talimatını aktardı.

Zamir, Suriye'ye yönelik saldırıların hızını artırmak ve sözde "Suriye'deki Dürzi topluluğuna yönelik saldırıları durdurmak için" istihbarat toplama araçlarının ve saldırı kapasitesinin güçlendirilmesiyle Kuzey Komutanlığı'na takviye yapılması talimatı verdi.

İsrail ordusunun, Dürziler ile derin bir ittifak içinde olduğu iddiasıyla Süveyda başta olmak üzere Suriye genelinde saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Kuzey Komutanlığı'na bağlı 210. Tümen'in İsrail işgali altındaki Suriye topraklarında ve tampon bölgede ek birliklerle takviye edileceği bildirildi.

Dürzi topluluğuna Suriye tarafına kontrolsüz bir şekilde geçilmemesi uyarısı yapıldı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın iddiasına göre, İsrail'den bin kadar Dürzi Suriye tarafına geçiş yaptı.

İsrail ordusu, Dürzilerin kaçak şekilde Suriye'ye geçişine hazırlıklı olmadığı itirafında bulundu.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.