İsrail'den Trump'a Sert Tepki
İsrail'den Trump'a Sert Tepki

08.04.2026 11:20
İsrail Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Fogel, ABD-Iran ateşkesine tepki gösterdi.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Tzvika Fogel, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık geçici ateşkesten memnuniyetsizliğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Donald, topal ördek çıktın." sözleriyle tepki gösterdi.

Fogel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık geçici ateşkesten duyduğu memnuniyetsizliği belirterek, Trump'a "Donald, topal ördek çıktın." sözleriyle tepkisini ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi mensubu ve İsrail Meclisi üyesi Fogel, siyasete girmeden önce İsrail ordusundan tuğgeneral olarak emekli olmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
