İsrail'den Yaptırımlara Rağmen Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Yaptırımlara Rağmen Destek

13.07.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, yaptırım listesindeki kuruluşa 1,3 milyon dolarlık destek sağlayacak.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığının, 6 ülkenin yaptırım listesine aldığı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir kuruluşa 4 milyon şekel (yaklaşık 1,3 milyon dolar) mali destek sağlama kararı aldığı ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Bakanlık, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarında faaliyet yürüten "Ahavat Gilad" adlı kuruluşla "ortak proje" yürütmek üzere sözleşme imzaladı.

Haberde, 6 ülkenin yaptırım listesindeki Ahavat Gilad'a sağlanacak hibeyle, işgal altındaki Batı Şeria genelindeki kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan "gençlere yönelik bir mentor ağı kurulmasının" hedeflendiği ifade edildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki "Ulusal Toplum Güvenliği Kurumu" tarafından yürütülecek ortak girişim kapsamındaki 1,3 milyon dolarlık hibenin 18 aylık dönemi kapsadığı kaydedildi.

Fransa, İngiltere, Kanada, Norveç, Avustralya ve Yeni Zelanda, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Ahavat Gilad'ı geçen ay yaptırım listesine almıştı.

İngiltere, yaptırımlara ilişkin açıklamasında Ahavat Gilad'ın Filistin topraklarını gasbeden kurum ve kuruluşlara para aktarılmasında paravan işlevi gördüğünü belirtmişti.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, yaptırımları görmezden geldi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Ahavat Gilad derneğinin "gençleri olumlu eylemlere yönlendirme, şiddeti önleme ve askere alımı teşvik etme konularında sahada kanıtlanmış ve ölçülebilir başarıları" sebebiyle seçildiğini savundu.

6 ülkenin getirdiği yaptırımlara atıfla söz konusu kararların bağlayıcı olmadığı öne süren açıklamada, "Bakanlığımız yalnızca İsrail'in ve vatandaşlarının çıkarına sadıktır. Bu nedenle İsrail karşıtı gündemleri bulunan uluslararası kuruluşların ve yabancı unsurların diktelerini kabul etmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve bölgedeki uluslararası basın mensupları ile diplomatik heyetlere yönelik saldırıları sürüyor.

Yalnızca geçen hafta Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Batı Şeria genelinde Filistin köylerine yönelik en az 20 saldırı ve baskın kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Yaptırımlara Rağmen Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:25:34. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Yaptırımlara Rağmen Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.