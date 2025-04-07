İsrail, Deyr el-Belah'ta Filistinlileri Zorla Göçe Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Deyr el-Belah'ta Filistinlileri Zorla Göçe Zorluyor

İsrail ordusu, Deyr el-Belah'taki mahallelerden Filistinlilerin tahliyesini emretti.

07.04.2025 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti için yayımladığı yeni "tahliye emriyle" Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee'nin yayımladığı sürgün emri, Deyr-el Belah kentindeki es-Sahaba, el-Samah, el-Avde, el-Zevaide ve el-Salah mahallelerini kapsıyor.

İsrail ordusunun bölgeye şiddetli saldırılar düzenleyeceğini ve bunun "son uyarı" olduğunu belirten Adraee, Filistinlilerden güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

Netanyahu'dan Gazze'ye yoğun saldırıların devam etmesi talimatı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin başkenti Washington'a giderken uçakta Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüştüğünü bildirdi.

Netanyahu'nun "Gazze'de atılan roketlere sert bir şekilde karşılık verilmesi ve Gazze'ye yoğun saldırıların devam etmesi talimatını" verdiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz ise İsrail ordusuna Gazze'ye çok şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatını aktardığını açıkladı.

Hamas, Gazze'de sivilleri hedef almasına karşılık İsrail'i 10 roketle vurmuştu

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresinde yer alan İsrail işgali altındaki Aşdod kentinin bir dizi roketle vurulduğunu duyurmuştu.

El-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roketli saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almasına karşılık gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 10 roket fırlatıldığını, bunların 5'inin engellendiğini, 5'inin ise farklı noktalara isabet ettiğini bildirmişti.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle altyapısının tamamına yakını yok olan Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı 7 Ekim 2023'ten beri en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Deyr el-Belah'ta Filistinlileri Zorla Göçe Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş
Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı
Dev gemi Türkiye’ye ulaştı 39 günde geldi, binlerce araç getirdi Dev gemi Türkiye'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı
Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Film gibi olay Mart ayında öldü, temmuzda dirildi Film gibi olay! Mart ayında öldü, temmuzda dirildi
Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Özel’in anahtar listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

22:29 Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Özel’in anahtar listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
21:46 Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
21:20 Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
20:13 Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
10:42 Trump’ın kararı iPhone fiyatlarını vuracak Konuşulan zam oranı hayli yüksek Trump'ın kararı iPhone fiyatlarını vuracak! Konuşulan zam oranı hayli yüksek
10:38 Bayram tatilinde acı bilanço 72 kişi hayatını kaybetti, 8 bin kişi yaralı Bayram tatilinde acı bilanço! 72 kişi hayatını kaybetti, 8 bin kişi yaralı
10:15 Film gibi olay Mart ayında öldü, temmuzda dirildi Film gibi olay! Mart ayında öldü, temmuzda dirildi
10:09 CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
09:52 Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
09:38 Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı
09:24 Dev gemi Türkiye’ye ulaştı 39 günde geldi, binlerce araç getirdi Dev gemi Türkiye'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi
09:22 Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı
09:14 Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 02:24:59. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Deyr el-Belah'ta Filistinlileri Zorla Göçe Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement