İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı İstifa Etti - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı İstifa Etti

14.07.2026 23:20
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İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Haskel, Haredilerin gözaltına alınmasını donduran yasayı protesto etti.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Şarren Haskel, askerlikten kaçan Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) gözaltına alınmasının dondurulmasını öngören yasanın İsrail Meclisi'nde kabul edilmesini protesto ederek görevinden istifa etti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinden milletvekili olan Haskel, İsrail Meclisi'nin askerlikten kaçan Haredilerin gözaltına alınmasını durduran yasayı kabul etmesinin ardından istifasını açıkladı.

Haskel, bugün yapılan oylamada Likud milletvekilleri Yuli Edelstein ve Dan Illouz ile birlikte yasa tasarısına karşı oy kullandı.

İsrail Meclisi, yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamalarda kabul ederek yürürlüğe soktu.

İsrail'in Israel Hayom gazetesine göre yasa, 120 sandalyeli mecliste 58 milletvekilinin kabul, 54 milletvekilinin ret oyu vermesiyle kabul edilirken, Başbakan Netanyahu oylamaya katılmadı.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu ise Yisrael Beiteinu ve Yesh Atid partilerinin yasaya karşı İsrail Yüksek Mahkemesine başvurduğunu duyurdu.

Haskel'in istifasına ilişkin kendisinden veya İsrail hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

The Times of Israel haber sitesine göre yasa, yürürlüğe girmesinin ardından askerlik çağına gelen Haredilerin en az altı ay süreyle askere alınmasını fiilen donduruyor.

Düzenleme ayrıca, halen askerlikten kaçtıkları gerekçesiyle haklarında yürütülen cezai işlemleri askıya alıyor ve dini eğitim kurumlarının yöneticileri ile çalışanlarına, öğrencilerinin gözaltından muaf tutulmasına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde uygulanabilecek mali yaptırımları da kaldırıyor.

İsrail Meclisi, 13 Temmuz'da dini eğitim kurumlarında (Yeşiva) öğrenim gören öğrencilere özel yasal statü tanıyan "Tevrat Eğitimi Temel Yasası"nı nihai olarak kabul etmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesinde, söz konusu yasanın Haredilerin Yüksek Mahkeme karşısındaki konumunu güçlendirebileceği ve ileride askerlikten muafiyet sağlayacak yeni bir düzenlemenin önünü açabileceği şeklinde bir haber yer aldı.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, Tevrat eğitimi gerekçesiyle zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Haziran 2024'te Haredilerin zorunlu askerlik yapmasına ve askerlik hizmetini reddeden öğrencilerin eğitim gördüğü dini kurumlara devlet desteğinin kesilmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı İstifa Etti - Son Dakika

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