Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki Eş-Şabbat Lisesine kapatma bildirimi teslim ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 26 Kasım'da okula baskın düzenleyip tesislerini ve sınıflarını aradığı, okul yönetimine kapatma bildirimi teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, kapatma kararının Kudüs'teki eğitim kurumlarına yönelik ciddi bir hedef alma olduğu ve eğitim hakkı ile ulusal kimliğe müdahale anlamına geldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, kararın 1. sınıftan 12. sınıfa kadar yaklaşık 620 kız öğrenciyi ve 50 kadın öğretmenin bulunduğu eğitim ve idari kadroyu etkilediği bildirildi.

Okulun, 1978'de kurulduğundan bu yana Ürdün İslami Vakıflarına bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, okulun bu yıl iki baskına maruz kaldığı, Filistin müfredatını içeren kitaplara el konulduğu, kapatma tehditleri yapıldığı ve okul müdürünün iki kez sorguya çağrıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile uluslararası kuruluşlar ve hak örgütleri "kapatmanın durdurulması ve Kudüs'teki Filistin okullarının korunması için müdahale etmeye" çağırıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin perşembe günü okula baskın düzenlediğini ve baskın sırasında okul yönetimine kapatma bildirimini tebliğ ettiğini belirtti. Bildirim, İsrail Eğitim Bakanlığının 22 Kasım 2026'da aldığı kararın 4 gün sonrasında teslim edildi. Kararın, okulun ruhsatsız çalıştığı iddiasıyla alındığı belirtildi.

Karara göre, kapatma bildiriminin tebliğinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek.