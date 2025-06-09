İsrail donanmasının, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki aktivistlerle iletişime geçerek rotalarını değiştirmelerini istediği bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, bir İsrail askerinin konuştuğu videoya yer verildi.
Paylaşımda, uluslararası bir sivil iletişim sistemi kullanılarak Madleen yelkenlisiyle iletişim kurulduğu ve "rotasını değiştirme talimatı" verildiği kaydedildi.
Videoda, "Gazze'nin deniz sahası deniz trafiğine kapalıdır." ifadesini kullanan İsrail askeri, geminin rotasının Usdud (Aşdod) Limanı'na doğru değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Donanmasından Aktivistlere İletişim - Son Dakika
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