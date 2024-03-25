İsrail'e askeri mühimmat sağlamada sessiz boykot iddiası - Son Dakika
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İsrail'e askeri mühimmat sağlamada sessiz boykot iddiası

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'e bazı ülkelerin askeri mühimmat sağlamayı bıraktığı ve 'sessiz boykot' yürüttüğü iddia edildi. İsrail, savaşta ihtiyaç duyduğu silah ve ham madde temininde zorluklar yaşadığı için farklı kaynaklar aramaktadır. Bazı Müslüman ve İsrail karşıtı ülkelerin eleştirileri, İsrail'in askeri mühimmat ve savaş araçlarının transferini tehlikeye attığı belirtilmektedir. İtalya ve Kanada gibi ülkelerin İsrail'e silah ve bileşen sağlamada çekimser davrandığı ifade edilirken, Fransa ve Almanya'nın da teçhizat tedarikini durdurma tehdidinde bulunduğu kaydedildi. İsrail'in asıl dayanağının ABD olduğu belirtilirken, ABD'nin de Refah'a operasyon konusunda endişeleri olduğu ifade edildi.

25.03.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'e bazı ülkelerin askeri mühimmat sağlamayı çoktan bıraktığı ve "sessiz boykot" yürüttüğü iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail, savaşta ihtiyaç duyduğu ve son dönemde tedarikinde zorlandığı silah ve ham madde elde etmenin farklı yollarını arıyor.

KAN'a konuşan askeri bir kaynak, bazı Müslüman ve İsrail karşıtı ülkelerin eleştirilerinin, İsrail'in askeri mühimmat ve savaş araçlarının transferini tehlikeye attığını iddia ederek, "Refah'a operasyon konusunda ABD ile yaşanan gerginliğin ve Gazze'deki insani sorunun, Amerika'nın İsrail'e aynı yoğunlukla yardım etmeye devam etme isteğini etkileyeceği yönünde endişeler var." dedi.

Söz konusu kaynak, bazı ülkelerin halihazırda İsrail'e askeri mühimmat sağlamayı bıraktığını ve "sessiz boykot" uyguladığını ifade etti.

İsrail'e donanma gemileri için silah satan İtalya'nın ve kritik önemdeki çipler ve Demir Kubbe'de kullanılan alt bileşenleri sağlayan Kanada'nın çekimser davrandığı ifade edildi.

Fransa ve Almanya'nın da boykot ve teçhizat tedarikini durdurma tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Askeri teçhizat konusunda İsrail'in asıl dayanağının ABD olduğunu vurgulayan kaynak, ABD'den halen yardımlar geldiğini ancak Refah'a operasyonun bu durumu etkileyebileceğini söyledi.

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da yetkililerle temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in, Washington yönetiminden savaş uçakları, silah sistemleri ve mühimmat dahil çok sayıda askeri malzeme talep edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'e askeri mühimmat sağlamada sessiz boykot iddiası - Son Dakika

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