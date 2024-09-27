KUDÜS, 27 Eylül (Xinhua) -- İsrail ordusu, Yemen'deki militanların İsrail'e füze fırlatması sonucu Tel Aviv dahil İsrail'in orta kesimlerinde hava saldırısı sirenlerinin çaldığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece fırlatılan füzenin, "Arrow Hava Savunma Sistemi tarafından yüksek irtifada başarıyla engellendiğini" söyledi.
Açıklamada, "Önleme ve düşen şarapnel parçalarının nedeniyle siren sesleri ve patlamalar duyuldu" ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusu konunun halen incelendiğini belirtti.
Olayda can kaybı yaşanmazken, Havalimanları İdaresi, Tel Aviv'in dış kesimlerindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'e Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?