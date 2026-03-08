İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı!

ABD- İsrail'in saldırı düzenlediği İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemek için devreye girdiği bildirildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail'in başkenti ve çevresinde İran'dan atılan füzeler nedeniyle sirenler devreye girdi.

İran'ın yaklaşık bir saat önce yaptığı misillemede Tel Aviv ve Holon bölgesinde biri ağır 6 kişi yaralanmıştı. Bazı araç ve evlerin ise hasar aldığı bildirilmişti.