İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı!

10.03.2026 19:02
İran'ın füzeleri Kudüs semalarında patlamalara yol açtı, vatandaşlar sığınaklara yönlendirildi.

İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını açıklamasının ardından Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı.

İran misillemesini önlemek için devreye giren hava savunma füzeleri nedeniyle Kudüs'te patlama sesleri duyuldu.

Beyt Şemeş kentine isabet olduğu aktarılıyor

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentine isabet olduğu ve çevre yerleşimlere şarapnellerin düştüğü aktarıldı.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" ise ilk belirlemelere göre, Beyt Şemeş kenti ve çevresinden henüz yaralı bildirimi almadıklarını açıkladı.

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsraillinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

