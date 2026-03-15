İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

15.03.2026 03:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güneyinde sirenler çalarken, uçaksavar sistemleri İran füzelerini önledi.

TEL İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin aktive edildiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran misillemesi nedeniyle güneydeki Eylat kenti ve Arava bölgesinde sirenler çaldı.

Füzenin hava savunma sistemlerince önlendiği bildirilen haberde, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İran'dan cumartesi günü atılan bir füze Eylat kentinde bir noktaya doğrudan isabet etmiş, şarapnel nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 03:26:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.