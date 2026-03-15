İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

TEL İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düştüğü, 3 bölgede yangın çıktığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Tel Aviv'de İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin ateşlendiği görüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.

Misillemenin ardından Tel Aviv'in çevresindeki söz konusu kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Holon, Bnei Brak ve Rishon Lezion kentlerinde çıkan yangınların hasara yol açtığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Kanal 12'ye yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre füze saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.