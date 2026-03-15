İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı
İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

15.03.2026 05:01
İsrail, İran dan atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde yangınlar çıktı ama can kaybı yok.

TEL İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düştüğü, 3 bölgede yangın çıktığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Tel Aviv'de İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin ateşlendiği görüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.

Misillemenin ardından Tel Aviv'in çevresindeki söz konusu kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Holon, Bnei Brak ve Rishon Lezion kentlerinde çıkan yangınların hasara yol açtığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Kanal 12'ye yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre füze saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

05:10
Trump’tan Mücteba Hamaney’e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
Trump'tan Mücteba Hamaney'e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
03:30
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
02:47
7 yıl sonra bir ilk ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
7 yıl sonra bir ilk! ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
02:44
İran’dan ABD’ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
