İsrail\'e İran\'dan Füze Saldırısı

17.03.2026 00:01
İran, İsrail'in merkezine füzelerle saldırdı; sirenler çaldı ancak can kaybı yaşanmadı.

TEL İran'dan akşam saatlerinde yapılan iki dalga misilleme nedeniyle başta başkent Tel Aviv ve çevresi olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran'dan fırlatılan ve İsrail'in merkezini hedef alan füzeler nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki çok sayıda kent ve işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre isabet ve can kaybı olmadığı, daha sonra güncelleme yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu saldırıdan yaklaşık bir saat sonra İran'dan ikinci bir misilleme geldi.

Bu saldırının ardından da başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler yeniden çalarken Tel Aviv semalarından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzelerin çoğunluğunun hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini, buna karşın bazı füzelerin Tel Aviv çevresine düştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

