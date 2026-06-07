İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yönelik füze fırlatıldığının tespit edildiğini, hava savunma sistemlerinin devreye girerek saldırıları önlediği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yönelik füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedilen açıklamada, savunma sistemlerinin tehditleri sürekli izlediği ve önlediği ifade edildi.
İsrail ordusu halka, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını ve paylaşılan yönergeleri takip etmeleri çağrısında bulundu.
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