İsrail'e İran'dan Füze Tehdidi

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan İsrail topraklarına füze fırlatıldığının tespit edildiğini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa süre önce İran'dan İsrail devleti topraklarına doğru füzeler fırlatıldığını tespit etti. Hava savunma sistemleri tehdidi engellemek için harekete geçti" ifadelerine yer verildi.