İsrail'e İran'dan Üçüncü Füze Saldırısı
İsrail'e İran'dan Üçüncü Füze Saldırısı

21.03.2026 08:00
İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'de sirenler çaldı, halk sığınaklara yönlendirildi.

İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'in orta kesimi ile güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu, İran'dan cumartesi gecesi üçüncü füze saldırısının tespit edildiğini açıkladı.

Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle güneydeki Necef ve Lut Gölü'nün güneyindeki bölgelerde sirenler devreye girdi.

Bundan yaklaşık bir saat önce de ikinci füze saldırısı sırasında Kudüs ve Gush Dan bölgesi başta olmak üzere İsrail'in orta kesimleri ile Lachish bölgesinde sirenler çalmıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve çevresinde sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin tehditleri engellemek için çalıştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
Trump: İran'a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
