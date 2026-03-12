İsrail'e İran Misillemesi

TEL İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde uzun süre boyunca sirenler çaldı.

İsrail basını, eş zamanlı olarak Hizbullah'ın da Lübnan'dan saldırı düzenlediğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, son misilleme dalgası sonrası yaralı ihbarı alınmadığı bildirildi.