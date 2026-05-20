İsrail, El Halil'de 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki biri çocuk, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, El Halil'in eski şehir bölgesine baskın düzenledi.
İsrail askerleri, baskında biri çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Harem-i İbrahim Camisi çevresinde provokatif kutlama gerçekleştirmiş ve caminin duvarlarını İsrail bayrağının renkleri ve İbranice sloganlarla aydınlatmıştı.
