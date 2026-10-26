İsrail, El Halil'de 4 günlük kuşatmada 2 bin 649 Filistinliyi zorla evinden çıkardı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dört gündür kuşatmasını sürdüren İsrail ordusu, 2 bin 649 Filistinliyi zorla evlerinden çıkararak yerinden etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sürdürdüğü saldırılar, dördüncü gününde askeri takviyeler ve kapatmalarla devam ediyor.

Gece yarısı İsrail ordusuna bağlı ek birlikler, zırhlı araçlarla kentin Ferş el-Heva bölgesine baskın düzenledi.

Kentin güneyindeki Cebel Kerbac yakınlarında da askeri hareketlilik yaşanırken, Celde bölgesine ise çok sayıda zırhlı araç ve kamyon ulaştı.

El Halil'de dört gündür kuşatmasını sürdüren İsrail ordusu, bu süreçte 2 bin 649 Filistinliyi zorla evlerinden çıkararak yerinden etti.

Kentin birçok noktasında kontrol noktaları oluşturan İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi, pek çok araca da el koydu.

Askeri hareketlilik bir milyon kişiyi olumsuz etkiledi

Öte yandan İsrail ordusu Cebel er-Rahme bölgesindeki bir caddeyi Filistinliler ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında bölerek, bölge sakinlerinin hareket ve ulaşımını kısıtladı.

El Halil Valisi Halid Devvin, İsrail'in askeri hareketliliğinden kent genelinde yaklaşık 1 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini, halkta endişe ve korkuya yol açtığını ve sahada pek çok kontrol noktası kurulduğunu belirtti.

70'den fazla kişi gözaltına alındı

İsrail ordusunun sivil araçlara ateş açtığını, pek çok araca el koyarak giriş çıkışları kapatmak için bariyer olarak kullandığını söyleyen Devvin, bu süreçte 70'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını dile getirdi.

Devvin, kentte ulaşımın 128 demir kapı ve 120 kontrol noktasıyla kesintiye uğratıldığını kaydederek, İsrail güçlerinin bölge genelinde halkın hareketliliğini kısıtladığını vurguladı.

İsrail'in El Halil'deki saldırısı bir çatışmanın ardından başladı

El Halil'deki askeri saldırı ve kuşatma, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

İsrail kaynaklarına göre, saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu da El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün akşam yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil'deki gelişmeler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da artan askeri baskınlar, Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, konut ve iş yerlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve zorla yerinden etme uygulamalarıyla birlikte yaşanıyor.