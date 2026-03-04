İsrail F-35, İran Jetini Düşürdü

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, bir "F-35I Adir" savaş uçağının İran Hava Kuvvetleri'ne ait YAK-130 tipi bir jeti düşürdüğünü ileri sürdü.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu olayın F-35 savaş uçaklarının bir insanlı savaş uçağını düşürdüğü ilk vaka olduğu belirtildi.
Açıklamada, operasyonun nerede gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı verilmedi. İran makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
