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İsrail, Filistin Kızılayı ambulansını vurdu: 2 çalışan yaralandı - Son Dakika
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İsrail, Filistin Kızılayı ambulansını vurdu: 2 çalışan yaralandı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Tulkerim kentinde bir ambulansı hedef alarak 2 çalışanını yaraladığını açıkladı. İsrail ordusu daha önce Tulkerim Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinlinin öldüğünü bildirmişti. Ardından mülteci kampına düzenlenen baskınlarda altyapı tahrip edilmiş ve Filistinlilere ait iş yerleri ve araçlara zarar verilmişti. İsrail askerleri ayrıca kentte ev baskınları düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına almıştı.

İsrail, Filistin Kızılayı ambulansını vurdu: 2 çalışan yaralandı
17.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:35
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Filistin Kızılayı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir ambulansı vurması sonucu 2 çalışanının yaralandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, sağlık çalışanlarını hedef alan İsrail saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir ambulansın havadan hedef alındığı, saldırıda 2 Kızılay çalışanının yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun bu sabah Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı insansız hava araçlarıyla bombalaması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ardından iki askeri buldozer ve kalabalık bir güçle mülteci kampına batı, kuzey ve güneyden baskın düzenleyen İsrail ordusu yolları, kaldırımları kazmış, altyapıyı tahrip etmiş, Filistinlilere ait iş yerlerine ve araçlara büyük zarar vermişti.

İsrail askerleri kentin çeşitli bölgelerinde evlerin kapılarını kırarak düzenlediği baskınlarda 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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