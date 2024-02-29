İsrail-Filistin müzakerelerinde Gazze'nin kuzeyine dönüş engel teşkil ediyor

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İsrail medyasında, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünün, ateşkes müzakerelerinin önünde hala engel teşkil ettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün "hala çözülmemiş meselelerden biri olduğu" ifade edildi.

İsrail müzakere heyetinin bugün Katar'ın başkenti Doha'dan dönmesinin planlandığı bilgisi yer aldı.

KAN'ın haberinde, son günlerde arabulucu ülkelerin, İsrail'e "cesaret verici mesajlar" ilettiği ve ramazan ayından önce anlaşmanın sağlanacağını tahmin ettiği belirtildi.

Haberde, müzakerelerin önündeki engellerden birinin de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşü meselesi olduğuna dikkat çekilerek, "şu ana kadar müzakerelerdeki en önemli meseleye çözüm bulunamadığı" kaydedildi.

KAN, adı açıklanmayan İsrailli siyasi yetkilinin, Tel Aviv delegasyonunun hala Hamas'ın yanıtını beklediğini ve karara varılabilmesi için daha fazla ayrıntıyla bugün İsrail'e döneceğini söylediğini aktardı.

İsrailli gazete Yediot Ahronot ise İsrail'in geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan müzakereler sırasında, askerlik çağında olmayan Gazzeli kadın ve erkeklerin kademeli olarak Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmesini kabul ettiğini ancak Hamas'ın ayrım yapılmaksızın tüm Filistinlilerin dönmesini şart koştuğunu ifade etti.

Gazetenin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Eninde sonunda anlaşma olacak ama hala doldurulması gereken boşluklar var." değerlendirmesine yer verildi.

Adı açıklanmayan İsrailli kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada, "Şu anda rakamlar (Gazze'deki İsrailli esirler ve serbest bırakılması beklenen Filistinli esirler), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması ve ateşkes üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sonuca bağlanması gereken pek çok konunun varlığına" dikkat çekilen haberde, henüz Hamas tarafından yanıtlanmamış temel konular olduğu" aktarıldı.

İsrailli Kanal 13 ise İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi anlaşmasına ilişkin "Paris Belgesi"nin içeriğine ilişkin bilgiler yayımladı.

İsrail'in onayını aldığı iddia edilen Paris Belgesi'ne göre, anlaşmanın ilk aşamasının 40 gün süreceği ve bu süre zarfında Gazze Şeridi'nde ateşkes olacağı kaydedildi.

Belgeye göre, ilk aşamada 15'i 50 yaş üstü, 13'ü hasta, 7'si kadın ve 5'i kadın asker olmak üzere 40 İsrailli esir serbest bırakılacak.

Öte yandan belgeye göre, 15'i uzun hapis cezasına çarptırılan 404 Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Anlaşma kapsamında ilk etapta Gazze'ye 500 yardım tırının girmesi bekleniyor.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.