 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Filistinli kardeşlere ait evleri bombalayarak yıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Filistinli kardeşlere ait evleri bombalayarak yıktı

İsrail güçleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla, 30 Kasım'da silahlı saldırı sonucu 3 İsraillinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 Filistinli kardeşe ait, Doğu Kudüs'ün Suvar Bahir beldesindeki iki evi, bombayla patlatarak yıktı. İsrail polisi, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuştu. İnsan hakları örgütleri, İsrail'in bu uygulamasını eleştiriyor.

İsrail, Filistinli kardeşlere ait evleri bombalayarak yıktı
09.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:27
Abone Ol

İsrail güçleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla, 30 Kasım'da silahlı saldırı sonucu 3 İsraillinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 Filistinli kardeşe ait, Doğu Kudüs'ün Suvar Bahir beldesindeki iki evi, bombayla patlatarak yıktı.

İsrail güçleri, Suvar Bahir beldesindeki Murad ve İbrahim Nemr kardeşlere ait evlerin çevresini kuşattıktan sonra, bombayla patlatarak havaya uçurdu.

Yıkım işlemlerine İsrail polisine bağlı hava birliğinden insansız hava araçları ve helikopterlerin de iştirak ettiği kaydedildi.

İsrail polisi, Murad Nemr (38) ve İbrahim Nemr (30) adlı kardeşlerin, 30 Kasım 2023'te Batı Kudüs'te düzenledikleri silahlı saldırı sonucu 3 İsraillinin ölümüne ve 3'ü ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Silahlı saldırının ardından aynı gün İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun, Batı Kudüs'teki saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan Filistinli iki kardeşin evlerinin mühürlenerek yıkılması ve bölgede irtibatta oldukları kişilere yönelik geniş çaplı gözaltı operasyonları başlatılması ile ailelerine de ekonomik yaptırımlar getirilmesi talimatını verdiği belirtilmişti.

Tel Aviv yönetimi, İsraillilere yönelik can kaybıyla sonuçlanan saldırılarda, bunu gerçekleştiren kişinin ailesinin evini yıkarak, bir tür toplu cezalandırma uyguluyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in bu uygulamasını "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toptan cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistinli kardeşlere ait evleri bombalayarak yıktı - Son Dakika


15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

Son Dakika
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
14:08 Trabzon'da Otomobil Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:12:56. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Filistinli kardeşlere ait evleri bombalayarak yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement