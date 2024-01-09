İsrail, Filistinli kardeşlere ait evleri bombalayarak yıktı

İsrail güçleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla, 30 Kasım'da silahlı saldırı sonucu 3 İsraillinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 Filistinli kardeşe ait, Doğu Kudüs'ün Suvar Bahir beldesindeki iki evi, bombayla patlatarak yıktı.

İsrail güçleri, Suvar Bahir beldesindeki Murad ve İbrahim Nemr kardeşlere ait evlerin çevresini kuşattıktan sonra, bombayla patlatarak havaya uçurdu.

Yıkım işlemlerine İsrail polisine bağlı hava birliğinden insansız hava araçları ve helikopterlerin de iştirak ettiği kaydedildi.

İsrail polisi, Murad Nemr (38) ve İbrahim Nemr (30) adlı kardeşlerin, 30 Kasım 2023'te Batı Kudüs'te düzenledikleri silahlı saldırı sonucu 3 İsraillinin ölümüne ve 3'ü ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Silahlı saldırının ardından aynı gün İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun, Batı Kudüs'teki saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan Filistinli iki kardeşin evlerinin mühürlenerek yıkılması ve bölgede irtibatta oldukları kişilere yönelik geniş çaplı gözaltı operasyonları başlatılması ile ailelerine de ekonomik yaptırımlar getirilmesi talimatını verdiği belirtilmişti.

Tel Aviv yönetimi, İsraillilere yönelik can kaybıyla sonuçlanan saldırılarda, bunu gerçekleştiren kişinin ailesinin evini yıkarak, bir tür toplu cezalandırma uyguluyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in bu uygulamasını "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toptan cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriyor.