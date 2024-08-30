BM, İsrail'in Filistinlilere ve yardım kuruluşlarına dönüş izni vereceğini açıkladı - Son Dakika
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BM, İsrail'in Filistinlilere ve yardım kuruluşlarına dönüş izni vereceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, daha önce tahliye kararıyla yerinden ettiği Filistinli sivillerin ve yardım kuruluşlarının Han Yunus bölgesine dönmesine izin vereceği bilgisini paylaştı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bu konuda bir tarih belirtmedi.

30.08.2024 23:50
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, daha önce tahliye kararıyla yerinden ettiği Filistinli sivillerin ve yardım kuruluşlarının Han Yunus bölgesine dönmesine izin vereceği bilgisini paylaşırken, bu konuda bir tarih belirtmedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'yle ilgili verilerini basın mensuplarına aktardı.

Dujarric, "OCHA, bugün İsrail ordusunun, Filistinlilerin ve yardım kuruluşlarının daha önce tahliye emri verilen Han Yunus bölgesine dönmelerine izin vereceğini duyurduğunu söylüyor. Bu, size bahsettiğimiz Deyr el-Belah bölgeleri için dün yayınlanan benzer bir duyurunun ardından geldi." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların, 7 Ekim 2023'ten bu yana yerinden edilen sivillerin geri dönüşüne yönelik ilk duyurular olduğunu söyleyen Dujarric, bu konudaki dönüş tarihiyle ilgili net bir bilgi paylaşmadı.

Genel Sekreter Sözcüsü, İsrail'in bölgeyi boşaltma emirleri nedeniyle Deyr el-Belah'taki tesislerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda yardım kuruluşunun, geri dönerek faaliyetlerine tekrar başlamaya hazırlandıklarını da kaydetti.

Dujarric ayrıca, bu ay, İsrailli yetkililerin Gazze'ye erişimi reddettiği insani yardım misyonlarının sayısının temmuz ayına göre "iki katına çıktığını" belirtti.

Batı Şeria'da İsrail operasyonlarının devam edeceği uyarısı

Sözcü Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'nın belirli bölgelerinde İsrail saldırılarının devam etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Dujarric, "OCHA'nın bildirdiğine göre, bu tür operasyonlar bugün çoğunlukla Cenin bölgesinde devam etti." dedi.

OCHA'nın, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarından etkilenen bölgelerinde tespit çalışmaları yapacağını söyleyen Dujarric, BM kuruluşunun, bölgedeki insani ihtiyaçları karşılamak için diğer yardım kuruluşlarını da harekete geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Filistinlilere ve yardım kuruluşlarına dönüş izni vereceğini açıkladı - Son Dakika

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