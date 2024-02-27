İsrail ordusu ve Şin-Bet, Mescid-i Aksa\'ya giriş kısıtlamalarının durumu kötüleştirebileceği uyarısında bulundu

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İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması nedeniyle durumun kötüleşmesi halinde bunu durdurmanın zor olacağı uyarısında bulundu.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Şin-Bet ve ordunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunmak üzere bir durum değerlendirmesi raporu hazırladığı kaydedildi.

Ramazan ayına iki hafta kala ordu ve Şin-Bet'in, İsrailli Arap vatandaşların bu ayda Mescid-i Aksa'ya girişine getirilecek kısıtlamalara ilişkin tutumlarında ısrar etmeyi sürdürdüğü aktarılan haberde, tutumunu değiştirmesi için konunun Netanyahu ile yeniden tartışılmasını talep ettikleri ifade edildi.

Haberde, Şin-Bet'in Başbakan Netanyahu'ya, Batı Şeria'da güvenliğin kötüye gitmesi ihtimali yüksek olduğunu ve gerçekleşmesi halinde "kuvvetlerin Gazze ve Lübnan sınırında savaşması ve konuşlandırıldığı bir dönemde" güvenlik durumunun kötüleşmesini durdurabilmenin şüpheli olduğunu içeren görüşünü sunacağı dile getirildi.

Netanyahu'ya son bir yılda Batı Şeria ve Kudüs'te silahlı saldırılarda yüzde 80 artış yaşandığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana bu bölgelerde 500'den fazla güvenlik olayının yaşandığını gösteren verilerin sunulacağı belirtilen haberde, Şin-Bet'in ayrıca "Hamas'ın operasyonlarını Gazze'den Batı Şeria'ya yönlendirme girişimleri" olduğunu aktardığı dile getirildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlığından 19 Şubat'ta yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in Ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.