İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 9 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 9 Filistinliyi serbest bıraktı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun serbest bıraktığı 9 Filistinli, sağlık kontrolleri için Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal ve saldırılarını sürdüren İsrail, bugüne kadar aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.