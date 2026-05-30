İsrail, Gazze'de Bayram Gününde Saldırı Düzenledi
İsrail, Gazze'de Bayram Gününde Saldırı Düzenledi

30.05.2026 19:46
İsrail savaş uçakları, Gazze'de sivilleri hedef aldı; iki yaralı var, birinin durumu ağır.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinde Kurban Bayramı'nın son gününde bir araya gelen sivilleri hedef aldığı saldırıda iki kişi yaralandı.

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezinde bulunan Firas Pazarı çevresinde toplanan sivillere iki roketle saldırı düzenlediğini bildirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü saldırılar kapsamında, bayram günlerinde de Gazze'deki Filistinli sivilleri hedef almaya devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 938'e, yaralı sayısının ise 172 bin 191'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

