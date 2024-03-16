İsrail ordusu, Gazze'de bir evi hedef alarak 36 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi hedef alarak 36 Filistinliyi öldürdüğü duyuruldu.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde sivillere ait en az 12 evi hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, (Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde) Nusayrat'taki el-Cedid Mülteci Kampı'nın batısında et-Tabatibi ailesine ait evi bombaladı, çoğu çocuk, aralarında hamile kadınların da bulunduğu 36 Filistinli hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in suçlarına ilişkin açıklamada, "Savunmasız sivillere yönelik bu suçların ve katliamların artmasından tamamen ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz. Bu savaş suçlarının yansımalarından da onlar sorumludur." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ne 162 gündür sürdürdüğü şiddetli saldırılarını sonlandırması için dünya ülkelerine İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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