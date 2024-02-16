İsrail, Gazze'de ölen askerlerin isimlerini açıkladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de ölen askerlerin isimlerini açıkladı

İsrail, Gazze\'de ölen askerlerin isimlerini açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte öldürülen 2 askerin isimlerini açıkladı. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 572 İsrail askeri hayatını kaybetti.

16.02.2024 10:27
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İsrail ordusu, saldırı ve işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte öldürülen 2 askerinin daha ismini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda son 24 saatte çavuş rütbesinde 2 askerin öldürüldüğünü bildirdi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 235'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden askerlerin ölüm haberlerini ailelerini bilgilendirdikten sonra ailenin rızasını alarak açıklıyor.

İsrail ordusunda görev yapan Arap askerlerin ailelerinin hayatını kaybeden aile mensubunun isimlerinin açıklanmasını istemediği belirtiliyor. İsrail ordu sözcülüğünün bugüne kadar Gazze veya diğer cephelerde hayatını kaybeden İsrail vatandaşı Arap askerlerden hiçbir isim açıklamaması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de ölen askerlerin isimlerini açıkladı - Son Dakika

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