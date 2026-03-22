İsrail Gazze'de Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Yaralılar, Şifa Hastanesi'ne nakledildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 253 kişi hayatını kaybetti, 171 bin 912 kişi yaralandı.
