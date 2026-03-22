İsrail Gazze'de Saldırı Düzenledi
İsrail Gazze'de Saldırı Düzenledi

22.03.2026 16:29
İsrail ordusunun Gazze'deki sivil alanına düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Yaralılar, Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 253 kişi hayatını kaybetti, 171 bin 912 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

