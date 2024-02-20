İsrail, Gazze\'deki Nasır Hastanesi\'ni kuşattı ve bastı

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İsrail ordusunun önce kuşattığı daha sonra da bastığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi doktorlarından Ahmed el-Magribi, dünyaya seslenerek "Bizi hayal kırıklığına uğrattınız, insanlık nerede?" dedi.

İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük ikinci hastanesi olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni günlerce kuşattı.

Hastane çevresini tank ve zırhlı araçlarla kuşatan İsrail güçleri, çevreye de keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail güçleri, hastaneyi giriş ve çıkışa kapatırken buraya sığınan yerinden edilmiş insanların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyi günlerce kuşatma altında tuttu.

Hastaneye girmek veya çıkmak isteyen çok sayıda kişi, çevreye yerleştirilen keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail güçleri, 15 Şubat'ta hastaneye baskın düzenledi ve aralarında sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinliyi alıkoydu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesinin artık hizmet veremediğini bildirdi.

"Çocuklarıma hiçbir şey veremedim, sadece ekmek yedik"

Nasır Hastanesi doktorlarından Magribi, kuşatma altında yaşadıklarını sosyal medyada yayımladığı görüntüyle anlattı.

Hastanenin 3 hafta boyunca İsrail güçlerince kuşatıldığını belirten Magribi, gözyaşları içinde dünyaya şöyle seslendi:

"Çocuklarıma hiçbir şey veremedim, sadece ekmek yedik. Çocuklarım tatlı sordu ama veremedim. 3 yaşındaki kızım benden çok şey istedi. Günde sadece bir öğün yedik. Neden bizi hayal kırıklığına uğrattığınız? İnsanlık nerede? Bilmiyorum, insanlık nerede? Neden bize bunlar oldu?"

"Bu suçları durdurmak için daha kaçımızın ölmesi gerekiyor?"

Gıda sıkıntısının yanı sıra çocuklarıyla kaldıkları yerin çok soğuk olduğunu dile getiren Magribi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu (İsrail'in saldırıları) daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Bu suçları durdurmak için daha kaçımızın daha ölmesi gerekiyor? Bilmiyorum. Beni duyuyorsanız bize karşı, bizim insanlarımıza karşı işlenen bu suçları durdurmak için lütfen bir şeyler yapın. "