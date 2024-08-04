İsrail, Gazze'deki okullara hava saldırısı düzenledi: 30 sivil öldü - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki okullara hava saldırısı düzenledi: 30 sivil öldü

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı iki okula düzenlediği hava saldırısında 30 sivilin öldüğünü açıkladı. Hamas, İsrail'in vahşice katliamlarına devam ettiğini belirtirken, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

04.08.2024 20:16
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Hamas, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı iki okula hava saldırısı düzenleyen ve 30 sivilin ölümüne sebep olan İsrail'in "vahşice katliamlarına devam ettiğini" açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Terör işgal ordusu, savaş uçaklarıyla Gazze şehrinin batısındaki Nasr ve Hasan Selame okullarını hedef alarak Filistin halkına yönelik vahşice katliamlarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in katliamlarla Gazze halkını korkutmayı ve göçe zorlamayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkının "kaya gibi kararlılığı ve direnişiyle" İsrail'in planlarını boşa çıkaracağı ifade edildi.

İsrail'in sivillere yönelik soğukkanlılıkla katliam gerçekleştirdiğini belirten Hamas, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine Filistinlilere yönelik işlenen suçların durdurulması ve "faşist faillerin yargılanması" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlenen hava saldırısı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in, Nasr Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

"Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80'inin çocuk olduğunu" kaydeden Basal, İsrail'in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini; Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 583 Filistinli öldü, 91 bin 398 kişi yaralandı.

Enkazların altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki okullara hava saldırısı düzenledi: 30 sivil öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki okullara hava saldırısı düzenledi: 30 sivil öldü - Son Dakika
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