İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da su kuyularının yüzde 70'ini tahrip etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da su kuyularının yüzde 70'ini tahrip etti

İsrail ordusu, Beyt Lahiya\'da su kuyularının yüzde 70\'ini tahrip etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da su kuyularının yüzde 70'ini tahrip etti. Beyt Lahiya Belediye Başkanı Ala el-Attar, saldırıların alt ve üst yapıya büyük zarar verdiğini belirtti. İsrail'in ayrıca tarım, balıkçılık ve sanayi sektörlerini de yok ettiği ifade edildi. Belediye, minimum düzeyde hizmet sunmaya devam ediyor ancak çöp yığınları ve kanalizasyon sularının yollara aktığı sorunlar yaşanıyor.

27.04.2024 02:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da su kuyularının yüzde 70'ini tahrip ettiği belirtildi.

Beyt Lahiya Belediye Başkanı Ala el-Attar AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyt Lahiya'nın alt ve üst yapısının savaşın başından bu yana büyük zarar gördüğünü söyledi.

Saldırılarda zarar gören yapılara ilişkin bilgi veren Attar, İsrail ordusunun, Beyt Lahiya'yı besleyen su kuyularının yüzde 70'ini, kanalizasyon ağının ise yüzde 50'sini tahrip ederek insani bir krize neden olduğunu ifade etti.

Attar, belediye ana ve ek binaları, dükkanlar ve alışveriş merkezleri, sokaklar ve anayolların saldırılarda büyük zarar gördüğünü, ağır iş makineleri ile temizlik hizmetinde kullanılan araçların yüzde 95'inin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

İsrail, tarım sektörünü de vurdu

Attar, İsrail'in, Gazze'nin birinci derece gıda tedarikçisi konumundaki Beyt Lahiya'da tarımın yanı sıra balıkçılık ve sanayiyi de yok ettiğini dile getirdi.

Belediyenin, kısıtlı imkanlara rağmen, minimum düzeyde de olsa hizmet sunmaya devam ettiğini söyleyen Attar, cadde ve sokaklarda büyük çöp yığınları oluştuğunu, kanalizasyon sularının yollara aktığını ve bunun da cilt ve solunum yolu hastalıklarının yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

Su kuyuları, kanalizasyon pompaları ve çöp kamyonlarının çalışması için yakıta ihtiyaç duyduklarını belirten Attar, uluslararası kuruluşlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin Sular İdaresine yakıt tedarik etme çağrısında bulundu.

Attar ayrıca belediyenin, çalışmalarını tam anlamıyla yürütebilmesi için ekskavatör, kamyon ve buldozer gibi ağır makinelere ve sıcaklıkların artmasıyla çoğalan sivrisineklerle mücadele için gerekli malzemelere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da su kuyularının yüzde 70'ini tahrip etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi
22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
01:16 Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
00:34 Elazığ’da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı Elazığ'da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
00:16 Yunus Akgün’ün takımı Leicester City, Premier Lig’e yükseldi Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi
23:43 Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı
23:29 Bahçelievler’de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
23:21 Okan Buruk’tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri Okan Buruk'tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 03:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da su kuyularının yüzde 70'ini tahrip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement