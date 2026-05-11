İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli esiri serbest bıraktı
İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli esiri serbest bıraktı
11.05.2026 18:16
İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 5 Filistinli esir, Gazze Şeridi'ne döndü.

İsrail ordusu tarafından alıkonulan ve bir süredir cezaevlerinde tutulan 5 Filistinli, serbest bırakılmalarının ardından Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Filistinli esirlerin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait araçlarla sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği kaydedildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Filistinliler, yakınları tarafından karşılandı.

Hastaneye ulaşan esirlerin 41 yaşındaki Muhammed Sami Salem Davud, 61 yaşındaki Hamid Ramazan Muhammed el-Hinnavi, 41 yaşındaki Halid Necah Muhammed Ebu Mehadi, 62 yaşındaki ABD Bereket Abdunnbi Cuma, 28 yaşındaki Ethem Ata Süleyman Şeyh el-Iyd olduğu bilgisi verildi.

Gazze'deki ICRC Sözcüsü Emani Nauk, Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere ulaşamadıklarını belirterek, tüm esirlerin akıbeti ve bulundukları yerler hakkında bilgi verilmesi ve gözaltı merkezlerine yeniden erişim sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: AA

18:26
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
18:14
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
