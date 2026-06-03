İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli sivili serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli sivili serbest bıraktı

03.06.2026 21:50
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İsrail ordusu, Gazze'den alıkoyduğu 62 ila 33 yaşlarındaki 5 Filistinli sivili serbest bıraktı. Filistinliler, Kızılhaç ekiplerince Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı. Serbest kalanlardan birinin babası, İsrail hapishanelerindeki esirlerin büyük acılar çektiğini söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinli sivillerden 5 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu ve bir süredir hapishanelerde tuttuğu Filistinli siviller Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı.

Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekiplerince teslim alınarak Gazze'ye getirildi.

Söz konusu Filistinliler 62 yaşındaki Yunus Rıdvan el-Astal, 52 yaşındaki Ziyad Halil el-Astal, 46 yaşındaki Mahmud Semir el-Astal, 36 yaşındaki Ömer Mustafa el-Astal ve 33 yaşındaki Farac Musa el-Astal'dan oluşuyor.

"Filistinli esirler, Gazze'de yaşadığımız acıların bin katını yaşıyor"

Serbest kalan Filistinlilerden birinin babası Taha Astal, AA'ya yaptığı açıklamada, çocuklarının serbest kalması nedeniyle tüm ailenin büyük bir sevinç yaşadığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü ablukayı hatırlatan Astal, Gazze'de devam eden çile ve acılar nedeniyle bürük bir sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Astal, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler, Gazze'de bizim yaşadığımız acıların bin katını yaşıyor. Filistinli esirler, İsrail hapishanelerinde her türlü işkence, zorbalık ve kötü muameleye maruz kalıyor." dedi.

İsrail'in düzensiz aralıklarla gerçekleştirdiği söz konusu tahliyeler, Hamas ile İsrail arasında 13 Ekim 2025'te imzalanan esir takası anlaşması kapsamında gerçekleşiyor. Söz konusu anlaşma kapsamında Tel Aviv, Gazze'den 1700 esiri serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli sivili serbest bıraktı - Son Dakika

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