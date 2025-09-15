İsrail: Gazze İşgali 6 Ay S sürebilir - Son Dakika
İsrail: Gazze İşgali 6 Ay S sürebilir

15.09.2025 10:36
Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze'nin işgali için 6 ay süreceğini ve Hamas'ın yenilmediğini belirtti.

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik saldırıların 6 ay süreceği ve işgal başarıya ulaşsa bile bunun Hamas'ın yenilgiye uğradığı anlamına gelmeyeceği görüşünde olduğunu yazdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yapılan ve Gazze kentinin işgaline yönelik planların görüşüldüğü dünkü toplantıya dair ayrıntıları paylaştı.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Zamir'in işgal planına dair bazı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Zamir'in toplantıda Gazze kentinin işgaline yönelik saldırıların 6 ay sürebileceğini öngördüklerini dile getirdiği ifade edildi.

Daha önce Gazze kentinin işgali yerine esir takası anlaşmasının yapılmasından yana olduğu aktarılan Zamir'in toplantıda, "Kabine tarafından belirlenen savaş hedeflerine bağlıyız, ancak Gazze kentinin ele geçirme operasyonundan sonra bile Hamas askeri ve idari olarak yenilmeyecek." dediği aktarıldı.

Haberde, askeri yetkililerin Hamas'ın "yenilgiye uğratılması için" Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinin de işgal edilmesi gerektiğini düşündüğü kaydedildi.

"İsrail ve ABD destekli GHF başarısız oldu"

Öte yandan Yediot Aharonot gazetesi, Zamir'in geçen hafta İsrail Meclisi'nde yapılan kapalı toplantıda İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfını (GHF)" eleştirdiği belirtildi.

Zamir'in GHF'nin başarısız olduğunu dile getirerek, "Buna (GHF) neden para harcandığını anlamıyorum." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Meclisteki toplantıda ayrıca Zamir'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun saldırılar bittikten sonra Gazze'deki bir sonraki aşama için planları orduyla paylaşmadığını belirterek, "Başbakan bize bundan sonra ne olacağını söylemiyor, neye hazırlanacağımızı bilmiyoruz." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

