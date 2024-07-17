İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlileri serbest bıraktı

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İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu, aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nin orta kısmında kalan Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Kissufim askeri bölgesinden giriş yapan Filistinlilerden 13'ü sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü.

Alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence, hakaret ve sürekli sorguya maruz kaldıklarını belirten Filistinliler, Ofer, Negev ve Askalan'ın da aralarında bulunduğu İsrail hapishanelerine götürüldüklerini aktardı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Aksa Şehitleri Hastanesindeki muayeneleri sırasında da vücutlarında işkence izlerinin görüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

İsrail'deki gözaltı merkezinde Filistinlilere insanlık dışı muamele

İsrail'in 7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik gözaltı ve alıkoymalarındaki ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımlamıştı.

NYT'nin özel haberinde, Sde Teima'da alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Üsse getirilen Filistinlilerinin gözaltı merkezinde 3 aya kadar tutulduğu ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.