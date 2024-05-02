İsrail, Gazze Şeridi\'nde alıkoyduğu Filistinlileri serbest bıraktı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te kara saldırılarını başlattıktan sonra alıkoyduğu 61 Filistinli ve bir cenazeyi serbest bıraktı.

Filistin Sınır Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 61 Filistinli ile bir Filistinlinin cenazesi, Refah kentindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bırakılan Filistinlilerde işkence ve darp izlerinin görüldüğünü, sağlık durumlarının da kötü olduğunu söyledi.

Serbest bırakılan Filistinlilerden bazıları, tedavi görmek üzere Refah kentindeki hastanelere götürüldü.

İsrail'in serbest bıraktığı kişilerden Cemal el-Iseva, AA muhabirine "Hayatımın en zor 60 gününü yaşadım. Darp, işkence ve sıkıntılara maruz kaldım." dedi.

Iseva, elbiselerini giyerken alıkonulduğunu belirterek, "Beni alıkoydular, soğukta ve yağmurda kıyafetlerimi çıkardılar." diye konuştu.

İsrail askerlerinin, kendisini, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Hamed bölgesinde alıkoyduğunu söyleyen Iseva, neresi olduğunu bilmediği bir yere götürüldüğünü, sürekli hakaret ve saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.