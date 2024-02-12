İsrail, Gazze Şeridi\'nde esir kurtarma operasyonu düzenledi

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İsrail, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği yoğun hava saldırılarının nedeninin kentteki iki İsrailli esiri kurtarmak olduğunu savundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine düzenlediği yoğun saldırılar ve iki esirin kurtarılmasına ilişkin detayları paylaştı.

İsrail özel kuvvetlerinin alınan istihbarat üzerine yerel saatle 02.00'de Refah kent merkezinde bir binaya baskın düzenlediğini belirten Hagari, esirlerin tutulduğu ve çevre binalardaki Hamas'a bağlı savaşçılarla şiddetli çatışmalar yaşandığını, hava kuvvetlerinin de bu sırada binanın çevresine yoğun hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Hagari, İsrail güvenlik güçlerinin Louis Hurr (70) ve Fernando Marman (60) isimli iki esiri yoğun ateş altında binadan çıkardığını ve helikopterle Gazze'den alınan esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yanı sıra iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, polis teşkilatı şefleri ve üst düzey güvenlik yetkililerinin harekat odasından operasyonu izlediğini aktaran Hagari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 134 esiri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.