İsrail Gazze'ye İHA Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda sivillerin bulunduğu iki bölgeye insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda yine sivilleri hedef aldı.
İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda ve Zeytun Mahallesi'nde düzenlediği İHA saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti
Cenazelerin El-Ehli Baptist ve Şifa hastanelerine getirildiği aktarıldı.
