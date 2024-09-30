İsrail Gazze'ye Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Gazze'ye Saldırılara Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

30.09.2024 15:48
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İsrail'in geceden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre İsrail ordusu, geceden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin El-Bereke bölgesinde "El-Adini" ailesinin evini bombalaması sonucu anne, baba ve iki çocuktan oluşan 4 kişilik aileden kurtulan olmadı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) sivil bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yerinden edilen sivillerin sığındığı El-Mevasi bölgesine düzenlenen İsrail bombardımanında ise bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Ebu Cafer Okuluna düzenlediği saldırıda bir kişi öldü.

Gazze kent merkezindeki Gazze Belediye Parkı civarında bir grup Filistinlinin hedef alınması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki çarşıda bir grup Filistinliyi bombalaması sonucu ise iki kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampının kuzeyinde Müzhir ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir keşif uçağının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Topçu bombardımanı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, Es-Sabra ve Ez-Zeytun mahallelerine şiddetli topçu bombardımanını yoğunlaştırırken, Üniversite Koleji ve 8. Cadde civarında askeri araçlardan ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Orduya ait araçlar, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyine, yoğun silah sesleri eşliğinde top mermileri atarken, İsrail topçusu da Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında askeri araçlardan gelen yoğun silah sesleri eşliğinde El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna aydınlatma bombaları attı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail hücumbotları Han Yunus sahillerine top mermisi atarken, Refah'ın batısındaki İzbet el-Bahr'a da ateş açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika

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