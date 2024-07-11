İsrail, Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenledi

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İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi.

AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısındaki er-Rimal ve Tel el-Hava mahallelerine yoğun hava bombardımanı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonucu bölgede büyük bir duman bulutu oluştu.

İsrail ordusu dün sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre, İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.

İsrail ordusu, geçen hafta da Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.