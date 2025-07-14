İsrail: Geçici Ateşkes Umudu

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Hamas'ın iktidarda kalmayacağı bir senaryo çerçevesinde, Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese ulaşmanın ve bunun kalıcı bir sükunete dönüşmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerden biri olarak bilinen Dermer, aynı zamanda ABD ile yürütülen diplomatik temasları da koordine eden önemli bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Dermer, Amerikalı gazeteci Dan Senor'un podcast programında yaptığı açıklamada, "Gazze'de geçici bir ateşkese ulaşmanın mümkün olabileceğini umuyorum. Bu, Hamas'ın iktidarda kalmasını gerektirmeyen bir kalıcı ateşkese zemin hazırlayabilir." ifadesini kullandı.

Dün kaydedilen podcast programında Dermer, aynı gün Doha'daki müzakere heyetiyle iki kez görüştüğünü, ertesi gün de ek bir görüşme gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Bu süreçte öldürme, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi uygulamalarını sürdüren Tel Aviv yönetimi, uluslararası kamuoyundan ve Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen ateşkes çağrılarını görmezden geliyor.

Mart ayında İsrail, Hamas'la 19 Ocak'ta başlayan ateşkes ve esir takası müzakerelerini sonlandırarak saldırılarını yeniden başlattı. O tarihten bu yana BM ve uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını da reddetmeyi sürdürüyor.

ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Hafta sonuna kadar 60 günlük bir ateşkes, 10 İsrailli rehinenin serbest bırakılması ve 9 tutuklunun cenazesinin teslim edilmesini içeren bir anlaşmaya ulaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, halen Gazze'de 50 İsrailli esirin bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 20'sinin hayatta olduğunu tahmin ediyor.

Öte yandan Filistinli ve İsrailli insan hakları örgütleri ile medya kaynaklarına göre, 10 bin 800'den fazla Filistinli, İsrail hapishanelerinde işkence, açlık ve tıbbi ihmalle karşı karşıya, çok sayıda tutuklu ise cezaevlerinde hayatını kaybetti.

ABD'li yetkililer, olası bir ateşkesin Gazze'de "kalıcı barışın yolunu açabileceğini" savunurken, İsrail Başbakanı Netanyahu aynı gün yaptığı açıklamada, "askeri hedeflerinin hala geçerli olduğunu" belirtti.

Bu hedefler arasında "İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın askeri ve siyasi gücünün yok edilmesi ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yer alıyor.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelere, Katar ev sahipliği yapıyor. İsrail'in yürüttüğü savaş nedeniyle Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olan 196 binden fazla Filistinli öldü veya yaralandı. 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Bölgedeki kıtlık ve yetersiz beslenme, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu pek çok sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.