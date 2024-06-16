İsrail Genelkurmay Başkanı: Haredilerin orduya alınması zorunlu hale geldi - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı: Haredilerin orduya alınması zorunlu hale geldi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) orduya alınmasının zorunlu hale geldiğini söyledi. Halevi, dindar Yahudilerin orduya alınmasının bir ihtiyaç olduğunu ve bunun doğru şekilde yapılması gerektiğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki bakanların çoğu Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını desteklerken, Savunma Bakanı Yoav Gallant bu kişilerin askere alınmasını desteklediğini dile getirdi. Harediler, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor ve çoğunlukla askerlik hizmetini dini gerekçelerle reddediyorlar.

16.06.2024 20:01
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) orduya alınmasının "zorunlu" hale geldiğini söyledi.

Halevi'nin konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısı devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

Genelkurmay Başkanı Halevi, "Dindar Yahudilerin orduya alınması zorunlu bir ihtiyaç haline geldi, bu yüzden bunu şiddetle teşvik ediyoruz ve doğru şekilde yapmak istiyoruz. Kuracağımız her dindar Yahudi taburu bizi binlerce yedek askeri silah altına almaktan kurtaracak." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetindeki bakanların çoğu dindar kişilerin ordudaki zorunlu hizmetten muaf tutulmasını desteklese de Savunma Bakanı Yoav Gallant bu kişilerin askere alınmasına desteğini birçok kez dile getirdi.

İsrail Meclisinde, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı, 11 Haziran'da yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Tasarı, yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumada onaylanmak üzere Meclisin Dışişleri ve Güvenlik Komitesinde tartışılacak.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Genelkurmay Başkanı: Haredilerin orduya alınması zorunlu hale geldi - Son Dakika

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